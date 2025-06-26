بالصور- مرتضى منصور يصل عزاء والد تامر عبد المنعم

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يستقبل الفنان تامر عبد المنعم حاليا عزاء والده، الذي يقام مساء اليوم الخميس في مسجد عمر مكرم.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، ووصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور لتقديم واجب العزاء.

وتوافد النجوم، من بينهم زينة وعماد زيادة ومادلين طبر وخالد سرحان والإعلامي أحمد موسى ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو.

وأعلن الفنان تامر عبد المنعم عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان تامر عبد المنعم الفنية كانت بمسلسل "حسبة عمري" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.