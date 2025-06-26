بالصور| علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم

كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على تقديم واجب العزاء في والد الفنان تامر عبدالمنعم، المقام مساء اليوم الخميس في مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

ويشهد العزاء حضور عدد كبير من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو الإعلامية، والذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، بينهم: الإعلامي محمود سعد، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، الدكتورة إيناس عبدالدايم، الدكتور مصطفى الفقي، الإعلامي أحمد موسى، زينة، دنيا عبدالعزيز، شادي شامل.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم أعلن عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء الماضي.