إعلان

بالصور| علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم

10:08 م الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (6)
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (4)
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (5)
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (3)
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (2)
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (10)
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (1)
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (7)
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على تقديم واجب العزاء في والد الفنان تامر عبدالمنعم، المقام مساء اليوم الخميس في مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

ويشهد العزاء حضور عدد كبير من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو الإعلامية، والذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، بينهم: الإعلامي محمود سعد، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، الدكتورة إيناس عبدالدايم، الدكتور مصطفى الفقي، الإعلامي أحمد موسى، زينة، دنيا عبدالعزيز، شادي شامل.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم أعلن عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء الماضي.

علاء مبارك عزاء والد تامر عبد المنعم تامر عبدالمنعم وزير الثقافة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

60 ألف منشأة طبية مهددة بالإغلاق.. و"الأطباء" تحذر من أزمة في القطاع الصحي
النبراوي يوضح تفاصيل قرار قيد آخر دفعات خريجي المعاهد الهندسية من حملة الدبلوم الصناعي
توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025- تعرف على التفاصيل