بالصور- زينة وعماد زيادة ومحمود سعد في عزاء والد تامر عبد المنعم

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يستقبل الفنان تامر عبد المنعم العزاء في والده مساء اليوم الخميس بمسجد عمر مكرم.

وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، من بينهم زينة ودنيا عبد العزيز وشادي شامل وعماد زيادة ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وسليم سحاب وعادل عوض وخالد سرحان والإعلامي أحمد موسى.

وأعلن الفنان تامر عبد المنعم عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان تامر عبد المنعم الفنية كانت بمسلسل "حسبة عمري" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.