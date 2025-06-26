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بالصور- كيف أشعل ويل سميث حفله في مهرجان موازين؟

08:19 م الخميس 26 يونيو 2025
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  • عرض 8 صورة
    كواليس حفل ويل سميث في مهرجان موازين
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    ويل سميث مع الجمهور المغربي
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    ويل سميث من أجواء حفل موازين
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    ويل سميث يستمتع بوقته في المغرب
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    جمهور حفل ويل سميث
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    ويل سميث يتفاعل مع جمهور حفل موازين
  • عرض 8 صورة
    ويل سميث يشعل أجواء حفل موازين
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كتب- مروان الطيب:

أشعل النجم الأمريكي العالمي ويل سميث حفله الغنائي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان موازين وسط حضور جماهيري ضخم.

وقام ويل سميث بغناء عدد من أغانيه الشهيرة منها "Party Starter" و"Men in Black" وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

وظهر ويل سميث في الصور وهو يلتقي جمهوره وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية معهم، كما حرص على ارتداء القفطان المغربي.

ونشر ويل سميث مجموعة من الصور عن كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ووجه الشكر والتحية للقائمين على المهرجان لاستضافتهم له وكتب: "شكرا جزيلا، شكرا من أعماق قلبي،المغرب".

ويقام مهرجان موازين في الفترة من 20-28 يونيو الجاري بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي والعالم.

يذكر أن ويل سميث يستعد لطرح عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم التشويق والإثارة "I am Legend".

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