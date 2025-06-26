كتب- مروان الطيب:

تصوير - هاني رجب

يستقبل الفنان تامر عبد المنعم العزاء في والده مساء اليوم الخميس في مسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير.

وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، من بينهم سليم سحاب وعادل عوض وخالد سرحان والإعلامي أحمد موسى.

وأعلن الفنان تامر عبد المنعم عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان تامر عبد المنعم الفنية كانت بمسلسل "حسبة عمري" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.