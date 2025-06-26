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إيرادات الأربعاء.. "المشروع X" الأول و"ريستارت" في المركز الثاني

08:07 م الخميس 26 يونيو 2025

فيلم المشروع X

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كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، في عز الضهر، وحققت أمس الأربعاء 25 يونيو 2025، إيرادات بلغت 2 مليون و609 آلاف و19 جنيها، موزعة على النحو التالي..

المشروع X

احتل فيلم المشروع X المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و189 ألفا و412 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثاني، محققا مليونا و45 ألفا و49 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

في عز الضهر

وفاز بالمركز الثالث فيلم في عز الضهر، والذي حقق 319 ألفا و274 جنيها.

"في عز الضهر" تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

سيكو سيكو

وذهب المركز الرابع والأخير لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 55 ألفا و284 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيلم المشروع x في المركز الأول فيلم ريستارت في المركز الثاني فيلم في عز الضهر في المركز الثالث إيرادات الأربعاء إيرادات شباك التذاكر فيلم سيكو سيكو في المركز الرابع
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