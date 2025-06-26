هند صبري تهنئ جمهورها بمناسبة رأس السنة الهجرية

كتبت- منى الموجي:

هنأت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعية الله أن يكون عام خير وسلام على الجميع.

ونشرت هند صورة مرسومة للكعبة، مكتوبا عليها "عام هجري سعيد"، وعلقت "كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية، نسأل الله أن يجعلها سنة خير وسلام علينا جميعا، وأن يحمل لنا فيها ما يسر ويطمئن نفوسنا".

جدير بالذكر أن هند صبري عُرض لها في 2024، الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، على منصة نتفليكس، إخراج هادي الباجوري، بطولة ظافر العابدين، سوسن بدر، طارق الإبياري، هاني عادل، ياسمينا العبد، أحمد طارق، عمر شريف، ندا موسى، محمود الليثي، أيسل رمزي.