ضرب وخيانة أمانة| نزاعات نجوم الفن الزوجية.. السقا ومها الصغير أحدثهم

كتب-مصطفى حمزة:

حررت الإعلامية مها الصغير، مساء أمس الأربعاء، محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر ضد طليقها الفنان أحمد السقا، تتهمه فيه بالتعدى عليها وعلى سائقها بالضرب والسب، داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت مها الصغير وسائقها الخاص، المدعو "محمود. ر"، في المحضر اتهام زوجها السابق الفنان أحمد السقا بملاحقتهم داخل الكمبوند محل سكن الإعلامية، والاعتداء عليهما بالسب والقذف والضرب، دون دون حدوث أي إصابات جسدية.

ودخل الفنان أحمد السقا، وطليقته الإعلامية مها الصغير، قائمة تضم مجموعة من نجوم الفن، وصلت نزاعاتهم العائلية إلى أقسام الشرطة، وهو ما نرصده هنا.

شيرين عبد الوهاب

حزنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عدة بلاغات على فترات متفرقة، خلال زواجها والمطرب حسام حبيب، إذ شهدت سنوات الزواج التي وصلت إلى 6 سنوات، نزاعات متعددة قبل انفصالهما الثاني في نهاية عام 2022.

واتهمت المطربة في بلاغ تم تحريره في فقسم التجمع، طليقها المطرب حسام حبيب، بالتعدي عليها بالضرب والتعذيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

أحمد الفيشاوي

واجه الفنان أحمد الفيشاوي، أكثر من أزمة وكانت البداية في قضية النسب التي أقامتها ضده مهندسة الديكور هند الحناوي، قبل أن يمتد إلى نجلته "لينا" مؤخرا.

وحررت وسام عاطف عطيّة، الزوجة الثانية للفنان أحمد الفيشاوي، ضده محضر رسمي في قسم الشرطة، اتّهمته فيه بسرقة "شبكتها"، وهي خاتم سوليتير بـ 100 ألف جنيه.

سعد الصغير

دخل المطرب الشعبي سعد الصغير، في نزاعات مختلفة مع زوجاته الثلاث "هدير"، و "شمس"، و"برلنتي"، و تبادلوا تحرير المحاضر.

وقامت هدير محمد، الزوجة الأولى للمطرب الشعبي، بتحرير محضر رسمي ضده، واتهمته بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها، وطلبت إثبات الحالة في محضر رسمي..

أحمد عبد الله

ووقف الفنان أحمد عبدالله محمود، أمام القضاء، بسبب نزاعه مع طليقته سارة نخلة، إذ حررت ضده محاضر بالضرب، وخيانة الأمانة.