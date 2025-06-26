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أصالة تهنئ جمهورها ومتابعيها بمناسبة العام الهجري الجديد

04:39 م الخميس 26 يونيو 2025

أصالة

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كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة أصالة صورة عبر حسابها الرسمي على الانستجرام هنأت خلالها جمهورها ومتابعيها بمناسبة العام الهجري الجديد.

وكتبت "كل سنة والأمّة الإسلاميّة بخير وعدل واعتدال .. ورسالة محبّه وتآخي وتعاون لبناء أوطان تحتاج الجميع من المخلصين المؤمنين برب العالمين الّذي خلقنا منّ قوام واحد لنتّحد، كلّ سنة والأمّة الإسلامية تقتدي بسيّد الخلق مُحمّد عليه الصلاة والسلام بأخلاق ومحبّة وتسامح واحترام واقتداء بسيرة سيّدنا محمّد العطره الباقية الخالدة حتّى بعد زوال الحياة".

وكان آخر ما طرحته الفنانة أصالة هي أغنية بعنوان "كلام فارغ" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى نجاحًا كبيرا إذ تخطت حاجز الـ4 مليون مشاهدة خلال أسابيع.

أصالة على إنستجرام

أصالة العام الهجري الجديد تهنئة
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