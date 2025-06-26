كتبت- سهيلة أسامة:

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن واقعة أثارت الجدل مؤخرًا، دون أن يُفصح عن اسم الشخص المقصود.

وكتب الشناوي: "تابعنا جميعًا العنف الجسدي الذي يمارسه نجم الأكشن الشهير ضد طليقته.. وكان هذا هو الفصل الثاني".

وأضاف: "أما الفصل الأول، فقد بدأ بالعنف النفسي، من خلال إطلاق الشائعات التي تنال منها أمام الرأي العام، مستغلًا بعدد من الإعلاميات اللاتي تحدثن بالنيابة عنه".

وتابع: "أتمنى أن ينهي النجم الفصل الثالث يغلق هذا الملف تمامًا، الذي يشير إلى تخبطه وتناقضه، ما بين تصدير صورة ذهنية عنوانها والشهامة، وبينما الأفعال تخاصم كل ما له علاقة بالجدعنة والشهامة والمروءة".

واختتم قائلًا: "ليس من مصلحة أحد استمرار هذا السيناريو الأسود.. أتمنى أن يُسدل الستار قريبًا عن تلك المأساة".

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