بهذه الطريقة.. حنان ترك تهنئ جمهورها بمناسبة العام الهجري الجديد

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة حنان ترك جمهورها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت: "كل عام وأنتم بخير، اللهم اجعل عامنا الحالي عامًا مختومًا بالعفو والغفران، واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج لكل عسر".

وتابعت: "كل عام وكل لحظة ونحن من الذنوب تائبين، وبرضاك يا الله من الفائزين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من بمسلسل الرسوم المتحركة "صدق رسول الله"، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

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