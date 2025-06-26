كتبت- منال الجيوشي

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ١٢ لثورة ٣٠ يونيو، يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان " الإعلام وثورة ٣٠ يونيو" وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين ٣٠ يونيو الجاري بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور

حيث يناقش الملتقى من خلال السادة المتحدثين، عدة محاور فى مقدمتها كيف كانت ثورة ٣٠ يونيو ملحمة وثورة شعبية أنقذت مصر والوطن العربي كله من براثن التطرف والإرهاب، وكيف كانت الثقافة في المواجهة، بالإضافة إلى دور الإعلام المصري الوطني في هذه الثورة المجيدة، ودور الإعلام والصحافة في قضايا الوطن

كما يستعرض الملتقى، الدروس المستفادة من الأحداث الجارية في المنطقة وفي العالم كله من أجل الاصطفاف حول قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا المدنية المصرية، للحفاظ على هويتنا الثقافية المصرية، ومحاور أخري بشأن قضايا الوطن يناقشها الملتقى.

يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور أشرف جلال عميد كلية الإعلام جامعة السويس، الإعلامية الدكتورة تغريد حسين وكيل وزارة الإعلام ورئيس قناة النيل الدولية سابقا، الإعلامي الكبير حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام سابقا، الدكتورة رضوى عبد اللطيف مدير تحرير صحيفة الأخبار، الكاتب الصحفي والإعلامي خالد كيلاني، الإعلامي محمد علوي المذيع بالفضائية المصرية والمستشار الإعلامي للهيئة العربية للتصنيع، الدكتورة هند هلال رئيس وحدة الإعلام الإلكتروني والرقميّ لمحافظة الشرقية.

وتدير الملتقي الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من أشهر الأغاني التي تغنى بها نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، تقدمها المطربة آية عبد الله، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية .