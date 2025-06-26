"مش محتاجة تعليق".. بشرى تنشر صورًا جديدة لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورتين جديدتين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ظهرت بشرى خلالهما بإطلالة بسيطة ولافتة، وعلّقت قائلة: "مش محتاجة تعليق".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "خسارة خفت دمك دي متتقدرش"، "قمراية"، "حتة سكر"، "بيشو الحلوة".

من ناحية أخرى، أعلنت بشرى مؤخرًا انفصالها رسميًا عن زوجها خالد حميدة، نجل الفنان محمود حميدة، بعد زواج استمر 10 أشهر فقط، وذلك عبر بيان نشرته عبر حسابها على "إنستجرام".

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الدرامية كان مشاركتها في موسم رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

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