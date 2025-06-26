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مصطفى شوقي لـ"مصراوي": أغني بمشاركة فرقة رضا على مسرح البالون غدا

03:12 م الخميس 26 يونيو 2025
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كتب-مصطفى حمزة:

أجرى المطرب مصطفى شوقي، بروفات الإستعداد لتقديم الحفل المقام، على مسرح البالون، مساء غدا الجمعة الموافق 27 يونيو.

وقال مصطفى شوقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "أقدم في الحفل 3 من أشهر الموشحات التي قدمها المطرب الراحل فؤاد عبدالمجيد، وهي (عجبا لغزال)، و (ياغريب الدار)".

وتابع : "الجميل أني أقدمها من خلال 3 تابلوهات استعراضية بمشاركة فرقة رضا للفنون الإستعراضية، وتحت قيادة موسيقية للمايسترو الكبير سليم سحاب".

مصطفى ببوستر الحفل

وينظم الحفل، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويشارك به المطرب لؤي، وفرقة رضا للفنون الشعبية، تحت قيادة موسيقية للمايسترو سليم سحاب.

وطرح المطرب مصطفي شوقي، في مايو الماضي، أغنية بعنوان "زي الدهب"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقي واخراج مايكل جمال.

مصطفى شوقي اغاني مصطفى شوقي فرقة رضا مسرح البالون
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