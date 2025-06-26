كتب مصطفى حمزة:

يستعد النجم عمرو دياب، لطرح أغنية بعنوان "ابتدينا"، تشهد عودته للغناء من ألحان الملحن عمرو مصطفى، بعد 5 سنوات من توتر العلاقة بينهما.

وقام النجم عمرو دياب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بنشر صور تجمعه والملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، ومهندس الصوت أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد كشف عن نهاية الخلاف الذي دام خمس سنوات، بينه وبين الملحن عمرو مصطفى، إذ حرص في فبراير الماضي على نشر صورة دعم وجهها إلى الملحن ، عقب الكشف عن خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني.

وكتب : "أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك".

وشهدت العلاقة بين الثنائي على مدار أكثر من 20 عاما، نجاحات عديدة في ما يزيد عن 36 أغنية، ومنها "خليك فاكرني"، "العالم الله"، "ليلي نهاري"، "وحشتيني" و"قصاد عيني" و"الليلة دي"، وصولا إلى آخر تعاون بينهما في أغنية "جامدة بس" ، التي طرحت في عام 2020 .

ودخل عمرو مصطفى، في أكثر من نزاع مع النجم عمرو دياب، على مدار السنوات الماضية، وتباينت العلاقة بين الهجوم عبر منصات مواقع التواصل، ومبادرات صلح، قام بها مقربون منهم المستشار تركي أل الشيخ، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، و الشاعر تامر حسين،

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز الأزمات التي أشعلت الغضب بين الثنائي "عمرو" .

خليك فاكرني

عام 2012، اشتعلت الشرارة الأولى، وبدأت معركة التصريحات النارية بين الملحن عمرو مصطفى، والفنان عمرو دياب، بعد 11 عام من تعاونهما الأول عام 1999، بأغنية "خليك فاكرني".

وأعلن عمرو مصطفى، مع مجموعة من الشعراء والملحنين، في مقدمتهم الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، عدم التعاون مع الفنان عمرو دياب، عقب شراء الملياردير الأمريكي الداعم لإسرائيل روبرت مردوخ، أسهما في شركة "روتانا" ، المنتجة لألبومات الهضبة.

برج الحوت

عام 2017 ، نجح المستشار تركي آل الشيخ، في عقد الصلح بين الملحن عمرو مصطفى، والفنان عمرو دياب، وعادا بعد مقاطعة دامت خمس سنوات، للتعاون في ألبوم "معدي الناس"، وقدم الهضبة، من ألحان عمرو مصطفى، أغنية "أجمل عيون- برج الحوت"، من كلمات آل الشيخ.

باين حبيت

شهد عام 2018 عودة الخلافات بين عمرو مصطفى وعمرو دياب، عقب طرح أغنية "باين حبيت"، وأعرب "مصطفى" عن غضبه لعدم كتابة اسمه على الأغنية التي وضع لحنها، ونشرت فقط حاملة اسم الموزع العالمي مارشميلو.

وعلق "مصطفى" عبر"فيسبوك": "تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسم كملحن أغنية (باين حبيت) غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو، ما لا يرضيني ولا يرضي جمهوري، وسوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وكتب أيضا، عبر صفحته في موقع "تويتر": "هذا عمرو مصطفى الملحن المصري لأغنية (باين حبيت)، وليس عمرو دياب، لدي الحق بمقاضاتك لعدم ذكر اسمي".

جمع حبايبك

عام 2019 هاجم مصطفى، الفنان عمرو دياب، وإحدى شركات الاتصالات الشهيرة بسبب استخدامهما موسيقى ولحن أغنية "يتعلموا" للهضبة، والتي لحنها عمرو مصطفى، في إعلان "جمع حبايبك".

ونشر مصطفى بيانا جاء فيه: "هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعلموا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن".

وتابع: "طبعا اللجان هتدخل تدافع عن الباطل أيها الحمقى في حاجة اسمها (حق المؤلف) في استخدام أي جملة ولو مش عاجبكم القانون اخبطوا راسكم في أتخن حيط ومتسمعوش الأغاني دي تاني دي".

ولفت: "عمرو دياب مجرد مؤدي للحن ومعاه تصريح أنه يغنيها فيCd وحفلات مش إعلان في رمضان".

واختتم بيانه: "وسبب التأخير في التعليق لأني كنت بسجل الإعلان على كل قناة اتذاع فيها علشان إثبات الحق "

ابتدينا

يذكر ان أغنية "ابتدينا "، تشهد أول تعاون بين النجم عمرو دياب، وشركة سوني العالمية، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي، وميكس و ماستر أمير محروس.