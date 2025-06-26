محمد رمضان بصحبة شقيقه في الساحل الشمالي: "الجو حلو"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة له برفقة شقيقه، أثناء قضائهما العطلة الصيفية في الساحل الشمالي.

ونشر "رمضان" الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق عليها: "الجو حلو".

من ناحية أخرى، رد محمد رمضان على ما تم تداوله بشأن غيابه عن الدراما التلفزيونية بسبب ارتفاع أجره، موضحًا أن ذلك غير صحيح.

وقال "رمضان" في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام": "ردًا على الشائعات اللي بتقول إني غايب عن الدراما بسبب ارتفاع أجري، الكلام ده مش حقيقي، وعمر الفلوس ما هتخليني أحرم جمهوري مني".

وتابع: "أنا غايب عن الدراما لأني مركز في السينما، وتحديدًا في فيلم (أسد)، اللي أخد وقت طويل جدًا في التحضير، وإن شاء الله لما تشوفوه هتعرفوا إنه كان يستحق التركيز والتفرغ".

وأضاف: "آخر عرض جالي في الدراما من أسبوع كان بـ4 مليون دولار، يعني حوالي 200 مليون جنيه، وده رقم أنا عمري ما طلبته، ومع ذلك رفضته علشان أركز في السينما والفيلم اللي هييجي بعد (أسد)، لأنه أصعب منه".

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم 23 أغسطس المقبل، في قاعة "فوروم دو بيروت" بالعاصمة اللبنانية.

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