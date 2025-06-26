ابنة وزير "لن أعيش في جلباب أبي": بشتغل توصيل رحلات بعربيتي

كتبت- نوران أسامة:

حلّت الفنانة عبير عادل ضيفة على برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، وتحدثت خلال الحلقة عن عملها الحالي كسائقة لإحدى شركات التوصيل.

وقالت عبير: "أنا بشتغل توصيل، والحمد لله ربنا رزقني بعربية، نزلت أشتغل بيها على تطبيق من تطبيقات التوصيل، ولما بكون رايحة عند أختي مثلًا بقبل رحلات في الطريق وبوصل الناس، أنا ست طبيعية جدًا".

وتابعت: "كل إنسان ربنا رزقه بحاجات يقدر يختار منها، وأنا ربنا رزقني بحب المطبخ، ويقال بين صحابي إن نفسي حلو في الأكل، وعندي موهبة في الطهي، فن القيادة".

يُذكر أن من أبرز أدوار الفنانة عبير عادل، شخصية "ميرفت" ابنة الوزير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي شارك في بطولته الفنان نور الشريف والفنانة عبلة كامل.

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