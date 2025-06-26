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تامر حسني يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

01:03 م الخميس 26 يونيو 2025

تامر حسني

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كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وكتب "تامر" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "كل سنة وإنتم طيبين بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، ربنا يكرمكم، وكل حد فيكم بيطلب حاجة من ربنا يحققها له يا رب".

يذكر أن الفنان تامر حسني يعرض له حاليًا فيلم "ريستارت"، وشاركه البطولة كلًا من هنا الزاهد، وباسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.

تدور أحداث "ريستارت" حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.

تامر حسني

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