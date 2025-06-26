بعد محضر التعدي.. القصة الكاملة لـ انفصال أحمد السقا ومها الصغير

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان أحمد السقا، في 21 مايو الماضي، انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج استمر 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الطلاق وقع منذ ستة أشهر، وتم رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

أول تعليق من مها الصغير بعد الطلاق

وفي أول تعليق لها، نشرت الإعلامية مها الصغير بيانًا عبر حسابها على "فيسبوك"، أكدت فيه التزامها الصمت لفترة طويلة احترامًا لنفسها وأبنائها، وقالت: "لقد التزمت الصمت طويلًا، وتحملت ما يفوق طاقتي، لا عن ضعف أو خوف، بل احتراما لنفسي ولأبنائي.. كنت دائما أؤمن بأن الكرامة تكمن في الصمت، وأن صون البيوت أولى من الخوض في التفاصيل".

وأضافت: "لكن يبدو أن هناك من لا يقدر ذلك، فيطلق الكلام دون وعي، ويخوض في أعراض الناس بأحاديث مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة غير مدرك أن وراء كل كلمة قلوبا تتألم وبيوتا تتصدع.. لذا، أطلب من الجميع بكل احترام أن يتركوا اسمي بعيدا عن أي سياق لا علاقة لي به، وألا يزج بي في أمور لم تصدر عني".

وتابعت: "إن لم تتوقف هذه التجاوزات، فسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ كرامتي وحقوق أبنائي وعائلتي.. فالسكوت ليس دائما دليل حكمة، وأحيانا يكون لزاما علينا أن نقف وقفة حازمة، لأن كرامة الإنسان ليست محلا للعبث أو موضعا للتسلية".

مها الصغير تحرر محضرا ضد أحمد السقا

وفي تطور مفاجئ، حررت الإعلامية مها الصغير، مساء أمس الأربعاء، محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر ضد طليقها الفنان أحمد السقا، تتهمه فيه بالتعدي عليها وعلى سائقها بالضرب والسب، داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وكشف مصدر مطلع أن مها الصغير وسائقها الخاص، المدعو "محمود. ر"، حضرا إلى قسم الشرطة واتهما السقا بملاحقتهما داخل الكمبوند محل سكن الإعلامية، والاعتداء عليهما بالسب والقذف والضرب، دون دون حدوث أي إصابات جسدية.

وأشار المحضر إلى أن الواقعة تضمنت أيضًا عبارات تهديد، مما دفع مها الصغير وسائقها إلى التوجه لتحرير البلاغ رسميًا.

ومن جانبها، بدأت الجهات المعنية التحقيق في مضمون المحضر المقدم ضد الفنان أحمد السقا، داخل دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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