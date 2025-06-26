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لبلبة تكشف لمصراوي حقيقة الصورة المتداولة لها مع عادل إمام

12:28 م الخميس 26 يونيو 2025
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كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة لبلبة، حقيقة الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، والتي تجمعها بالزعيم عادل إمام

وقالت لبلبة في تصريح خاص لمصراوي: "الصورة ذكاء اصطناعي، اللي في الصورة دول مش إحنا"

وأكدت الفنانة الكبيرة أنها لم تقابل الزعيم منذ فترة كبيرة، وأن الملامح التي ظهرا بها في الصورة لا تشبههما

الفنانة لبلبة كونت ثنائي فني ناجح مع الزعيم عادل إمام، حيث قدما عددا من الأعمال الهامة، منها "احترس من الخط"، "خلي بالك من جيرانك"، "عصابة حمادة وتوتو"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "عويس من جهة أمنية"، وغيرها من الأعمال الناجحة

لبلبة عادل إمام ذكاء اصطناعي
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