بسبب صورة مفبركة مع عادل إمام.. لبلبة تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنانة لبلبة محركات البحث على "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة مفبركة تجمعها بالفنان الكبير عادل إمام، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت لبلبة في الصورة المتداولة وهي تقف بجوار الزعيم عادل إمام بأحد الشوارع ليلًا.

الصورة تمت من خلال أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي تتيح للمستخدم نشر صورة سيلفي مع أحد المشاهير حول العالم، فقام البعض بعمل الصور للثنائي الشهير عادل إمام ولبلبة

يُذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام كان مسلسل "فلانتينو"، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، وشاركه البطولة: دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وغيرهم. العمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

أما آخر ظهور سينمائي للفنانة لبلبة، من خلال فيلم "عصابة الماكس"، الذي شاركها بطولته: أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، ومصطفى بسيط، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد. الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان، في أولى تجاربه الإخراجية، ومن إنتاج هشام عبد الخالق.

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