سعد الصغير يحتفل بتخرج ابنته منة الله: "وش السعد عليا"

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان سعد الصغير بتخرج ابنته "منة الله" من كلية الهندسة.

ونشر "الصغير" صورة تجمعه بابنته، ظهرت خلالها بالحجاب، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "حبيبة قلب بابا، وش السعد عليا، ألف مبروك يا حبيبتي، وأشوفك أحسن حد في الدنيا يا رب، المهندسة منة الله سعد".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي:"ربنا يحفظها ويخليهالك يا سعد"، "بنت محترمة وزي القمر ما شاء الله"، "مبروك يا بشمهندسة"، "بالحجاب أحلى وأجمل، ربنا يبارك فيها ويكرمها"، "يا سعد يا محظوظ.. ربنا يديم عليك الفرحة دي"، "بجد صورة تشرح القلب"، "ربنا يسعدكم".

على جانب آخر، تم الإفراج مؤخرًا عن المطرب الشعبي سعد الصغير بعد قضائه عقوبة السجن لمدة 6 أشهر في قضية تعاطي مواد مخدرة، وذلك بعد التأكد من عدم صدور أي أحكام أخرى ضده.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بقبول استئناف سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات، وقررت تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط.

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