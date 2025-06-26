عمرو دياب يكشف كواليس تعاونه مع عمرو مصطفى في "ابتدينا"

كتب_مصطفى حمزة:

حرص النجم عمرو دياب، على نشر كواليس تسجيل أغنية "ابتدينا"، والتي تشهد عودته للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى.

وقام النجم عمرو دياب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بنشر صور تجمعه والملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، ومهندس الصوت أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح بوستر وبرومو أغنية "ابتدينا "، وهي أول أغاني ألبومه المقرر طرحه في موسم الصيف

وتشهد الأغنية، عودة التعاون بين النجم عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى، عقب إعلان الملحن عن خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع عادل حقي، و ميكس وماستر أمير محروس، وإنتاج شركة سوني العالمية في أول تعاون بينها وبين الهضبة.

ولحن عمرو مصطفى، ما يزيد عن 36 أغنية للنجم عمرو دياب، على مدار أكثر من 20 عاماً ، ومنها ' خليك فاكرني"، و " العالم الله"، "ليلي نهاري" و"وحشتيني" و"قصاد عيني" و"العالم الله" و"الليلادي" وآخرها " جامدة بس" عام 2020.