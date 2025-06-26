إعلان

عمرو دياب يكشف كواليس تعاونه مع عمرو مصطفى في "ابتدينا"

11:04 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عمرو دياب
  • عرض 6 صورة
    عمرو وتامر وأمير وعمرو
  • عرض 6 صورة
    عمرو مع تامر حسين وعمرو مصطفى
  • عرض 6 صورة
    عمرو دياب و عمرو مصطفى
  • عرض 6 صورة
    عمرو دياب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب_مصطفى حمزة:

حرص النجم عمرو دياب، على نشر كواليس تسجيل أغنية "ابتدينا"، والتي تشهد عودته للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى.

وقام النجم عمرو دياب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بنشر صور تجمعه والملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، ومهندس الصوت أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح بوستر وبرومو أغنية "ابتدينا "، وهي أول أغاني ألبومه المقرر طرحه في موسم الصيف

وتشهد الأغنية، عودة التعاون بين النجم عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى، عقب إعلان الملحن عن خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع عادل حقي، و ميكس وماستر أمير محروس، وإنتاج شركة سوني العالمية في أول تعاون بينها وبين الهضبة.

ولحن عمرو مصطفى، ما يزيد عن 36 أغنية للنجم عمرو دياب، على مدار أكثر من 20 عاماً ، ومنها ' خليك فاكرني"، و " العالم الله"، "ليلي نهاري" و"وحشتيني" و"قصاد عيني" و"العالم الله" و"الليلادي" وآخرها " جامدة بس" عام 2020.

عمرو دياب عمرو مصطفى اغنية ابتدينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟