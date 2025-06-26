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محمد رمضان: "رفضت عرض في الدراما من أسبوع بـ 200 مليون جنيه"

12:43 ص الخميس 26 يونيو 2025

الفنان محمد رمضان

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كتب- هاني صابر:

رد النجم محمد رمضان، على سبب غيابه عن الدراما التليفزيونية بسبب ارتفاع أجره.

وقال رمضان، بفيديو عبر حسابه على إنستجرام: "حق الرد على الاشاعات اللي بتقول إني غايب على الدراما بسبب ارتفاع أجري، وده كلام غير حقيقي، وعمر الفلوس ما هتخليني أحرم جمهوري مني".

وتابع: "أنا غايب عن الدراما بسبب تركيزي في السينما بالتحديد بفيلم (أسد) اللي خد مننا وقت طويل في تحضيره وإن شاء الله هتفهموا إنه فيلم يستحق التركيز، والتفرغ".

وأضاف رمضان: "آخر عرض جالي في الدراما من أسبوع 4 مليون دولار يعني 200 مليون جنيه وده رقم أنا عمري ما طلبته، ومع ذلك برضو قلت لأ ، عشان أنا مركز في السينما والفيلم اللي هعمله بعد (أسد) لأنه أصعب منه".

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