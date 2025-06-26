حسين فهمي يحتفل بالعام الهجري الجديد ويوجه رسالة لمحبيه

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان حسين فهمي، رسالة لمحبيه احتفالا بالعام الهجري الجديد 1447.

وكتب فهمي، عبر حسابه على إنستجرام: "أتقدم بخالص التهنئة بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يكون عام خير ويمن وبركات على الجميع، كل عام وأنتم بخير".

يذكر أن، حسين فهمي يتولى حاليا رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "كامل العدد" في موسمه الثالث.