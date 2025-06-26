إعلان

أحدث ظهور لـ روجينا.. والجمهور: "والله ما عرفتك" (صور)

12:17 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    روجينا
  • عرض 8 صورة
    روجينا
  • عرض 8 صورة
    روجينا
  • عرض 8 صورة
    روجينا
  • عرض 8 صورة
    روجينا
  • عرض 8 صورة
    روجينا
  • عرض 8 صورة
    روجينا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها من أحدث ظهور.

ونشرت روجينا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "معرفتكيش أصلا، إيه الصور دي ، قمر، تحفة أوي بصراحة، والله ما عرفتك، حلوة أوي، جميلة الجميلات، بطلي حلاوة بقى".

يذكر أن، روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" بطولة عمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وعلي الطيب ورانيا فريد شوقي، وإخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ويتكون من 15 حلقة.

الفنانة روجينا روجينا على إنستجرام أحدث ظهور لروجينا روجينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. مفيدة شيحة تحتفل بحنة ابنتها بحضور إعلاميات

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة