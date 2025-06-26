أحدث ظهور لـ روجينا.. والجمهور: "والله ما عرفتك" (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها من أحدث ظهور.

ونشرت روجينا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "معرفتكيش أصلا، إيه الصور دي ، قمر، تحفة أوي بصراحة، والله ما عرفتك، حلوة أوي، جميلة الجميلات، بطلي حلاوة بقى".

يذكر أن، روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" بطولة عمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وعلي الطيب ورانيا فريد شوقي، وإخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ويتكون من 15 حلقة.