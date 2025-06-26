إعلان

جومانا مراد جريئة وهيدي كرم بـ"البطيخة"..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ولاء الشريف
  • عرض 8 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 8 صورة
    منة فضالي
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد
  • عرض 8 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 8 صورة
    هيدي كرم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها صورة لها أمام البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام" نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ولاقت من خلالها إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها صورة لها ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وظهرت وهي تمسك البطيخة، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

جومانا مراد

خطفت الفنانة جومانا مراد، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد بفستان قصير وجريء أمام البحر خلال تواجدها في تايلاند، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها داخل سيارتها.

زوجة ماجد المصري

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، صورة جديدة لها على موقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

ولاء الشريف

خطفت الفنانة ولاء الشريف، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية أمام البحر.

لقطات نجوم الفن منة فضالي جميلة عوض هيدي كرم جومانا مراد مايان السيد نسرين طافش زوجة ماجد المصري ولاء الشريف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحدث ظهور لـ روجينا.. والجمهور: "والله ما عرفتك" (صور)

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة