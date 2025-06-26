جومانا مراد جريئة وهيدي كرم بـ"البطيخة"..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها صورة لها أمام البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام" نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ولاقت من خلالها إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها صورة لها ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وظهرت وهي تمسك البطيخة، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

جومانا مراد

خطفت الفنانة جومانا مراد، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد بفستان قصير وجريء أمام البحر خلال تواجدها في تايلاند، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها داخل سيارتها.

زوجة ماجد المصري

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، صورة جديدة لها على موقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

ولاء الشريف

خطفت الفنانة ولاء الشريف، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية أمام البحر.