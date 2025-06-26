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وفاء عامر تنعى الفنان عماد محرم

09:00 ص الخميس 26 يونيو 2025

الفنانة وفاء عامر

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كتب- مروان الطيب

نعت الفنانة وفاء عامر، الفنان عماد محرم الذي رحل عن عالمنا، أمس الأربعاء عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشرت وفاء، صورة للفنان الراحل عماد محرم، عبر خاصية استوري بحسابها على إنستجرام، وكتبت: "الفاتحة للفنان عماد محرم".

وأُعلن خبر الوفاة عبر الحساب الرسمي للفنان الراحل على موقع "فيسبوك"، وجاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، صلاة الجنازة والعزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، والعزاء يُقام على المقابر".

يُذكر أن عماد محرم قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة، وترك بصمة مميزة في أدواره، خاصة في فيلم "العفاريت".

وفاء عامر

الفنانة وفاء عامر وفاء عامر تنعى الفنان عماد محرم وفاء عامر على إنستجرام وفاة الفنان عماد محرم
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