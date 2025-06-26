إعلان

دنيا عبدالعزيز تنعى عماد محرم: "حبيبنا وصديقنا الجدع"

02:00 ص الخميس 26 يونيو 2025

دنيا عبدالعزيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان الراحل عماد محرم، الذي وافته المنية صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشرت دنيا، صورة تجمعها مع الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا اليه راجعون، حبيبنا وصديقنا الجدع الفنان عماد محرم في ذمة الله، الله يرحمك ويغفرلك، سلملي على الغاليين".

وأُعلن خبر الوفاة، عبر الحساب الرسمي للفنان الراحل على موقع "فيسبوك"، وجاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، صلاة الجنازة والعزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، والعزاء يُقام على المقابر".

يُذكر أن عماد مُحرم قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة، وترك بصمة مميزة في أدواره، خاصة في فيلم "العفاريت".

دنيا عبدالعزيز الراحل عماد محرم إنستجرام دنيا عبدالعزيز صلاة الجنازة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يغازلها (صور)

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة