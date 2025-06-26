دنيا عبدالعزيز تنعى عماد محرم: "حبيبنا وصديقنا الجدع"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان الراحل عماد محرم، الذي وافته المنية صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشرت دنيا، صورة تجمعها مع الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا اليه راجعون، حبيبنا وصديقنا الجدع الفنان عماد محرم في ذمة الله، الله يرحمك ويغفرلك، سلملي على الغاليين".

وأُعلن خبر الوفاة، عبر الحساب الرسمي للفنان الراحل على موقع "فيسبوك"، وجاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، صلاة الجنازة والعزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، والعزاء يُقام على المقابر".

يُذكر أن عماد مُحرم قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة، وترك بصمة مميزة في أدواره، خاصة في فيلم "العفاريت".