بعد طرح تيزر تشويقي لألبوم"ابتدينا".. عمرو دياب يتصدر "إكس"

كتب- هاني صابر:

احتل النجم عمرو دياب، تريند موقع "إكس" بعد طرح البرومو التشويقي الأول لألبومه الجديد "ابتدينا".

وطرح الهضبة بالتعاون مع احدى الشركات العالمية، صورة دعائية ومقطع لم يتعد ثواني قليلة من إحدى أغنيات ألبومه "ابتدينا" ليتصدر محركات البحث.

ويعد ألبوم "ابتدينا" هو التعاون الأول في مجال الألبومات بين الهضبة والشركة بعد أن أتما شراكة فنية بينهما منذ عدة أشهر .

وكان الفنان عمرو دياب قد أشار لجمهوره في حفله بدولة الكويت أن الألبوم سيشهد مفاجآت موسيقية بأفكار جديدة .

ومن المتوقع أن يصدر الألبوم عبر منصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام القادمة .

يذكر أن، آخر ألبومات عمرو دياب كانت "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا في مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.