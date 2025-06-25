تطورات حالة الفنان محمد عبدالجواد الصحية

كتب- معتز عباس:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبدالجواد.

وقال "مكرم" في تصريح خاص لمصراوي، إن عبدالجواد عاد لبيته وحالته الصحية جيدة، وعانى من تمزق بالأربطة، طالبا من محبيه الدعاء له بتمام الشفاء.

يذكر أن، الفنان محمد عبدالجواد عمل بالمسرح والسينما والتليفزيون، وله أكثر الأدوار المعروفة له هو دوره في الفيلم الحربي "الطريق إلى ايلات" بالإضافة إلى أفلام "الصبر في الملاحات، ليلة ساخنة، الصاغة، ولا في النية ابقى".

ومن أعماله بالمسرح "الحلم يدخل القرية، عرائس بتترص، التوهان، البلطجية، خربشة، البين بين، الناس النص نص، عصفور طل من الشباك".