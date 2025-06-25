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عمرو دياب يكشف عن بوستر ألبومه الجديد "ابتدينا"

09:47 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الفنان عمرو دياب

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كتب- هاني صابر:

كشف النجم عمرو دياب، عن بوستر ألبومه الجديد "ابتدينا" الذي يستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.

ونشر "دياب"، البوستر، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، ليعلن عن إقتراب طرحه.

يذكر أن، عمرو دياب، يستعد لإحياء حفله الغنائي في شاطئ مراسي بالساحل الشمالي، يوم 4 يوليو المقبل، بمشاركة المغني والموسيقي الألماني "مونو لبنك-Monolink"، الشهير بتقديم الموسيقى الإليكترونية، والفريق الألماني" Who Made Who" .

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين، 4000، و 6000، و 7000، و 8000، و11000، و 13000، و 16000 جنيه.

عمرو دياب

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