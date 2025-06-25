بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة صيفية جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها وهي داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله عليكي، الجمال كله، ملكة جمال مصر كالعادة، القمر نسرين، ما شاء الله علكي، أحلى واحدة".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.