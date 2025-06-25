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بعد الجدل المثار.. صورة جديدة متداولة لـ عبلة كامل مع فتاة (صور)

07:58 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عبلة كامل
  • عرض 3 صورة
    عبلة كامل
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كتب- معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة جديدة للفنانة الكبيرة عبلة كامل مع احدى الفتيات، وذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا بسبب تداول صورة لها مع شاب.

وأثارت الصورة المتداولة لـ عبلة كامل مع الشاب، حالة من الجدل حول كونها حقيقية أم صورة ذكاء اصطناعي، ليتم تداولة صورة جديدة لها مع الفتاة.

وأشار رواد مواقع التواصل الى أن الفتاة هى ابنة شقيق الفنانة عبلة كامل، وأن الشاب هو ابن شقيقها.

يُذكر أن، الفنانة عبلة كامل غابت عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبعة أعوام، وتحديدًا منذ عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

والعمل من تأليـف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وشارك بجانب الفنانة عبلة كامل كلًا من رياض الخولي، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، وراندا البحيري، و فادية عبدالغني، وضياء عبدالخالق، ومنة فضالي، ورشوان توفيق، وجمال إسماعيل، وكريم كوجك، وأميرة هاني، وهادي الجيار، وسمير حسني، وأحمد حلاوة.

الفنانة عبلة كامل صورة جديدة لعبلة كامل مع فتاة ابنة شقيق الفنانة عبلة كامل عبلة كامل
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