وفاء عامر تنعى والد تامر عبدالمنعم

كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة وفاء عامر، الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم والد الفنان تامر عبدالمنعم، الذي وافته المنية.

ونشرت وفاء، صورة للراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بمزيد من الحزن ننعي وفاة الكاتب الكبير محمد عبد المنعم اللهم أغفر له وأرحمه".

الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم الذي أعلن عن وفاته أمس الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك .

يذكر أن، وفاء عامر شاركت مؤخرا بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان الماضي منها "جودر 2 " بطولة النجم ياسر جلال، ومسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد وديا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري.