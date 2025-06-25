إعلان

وفاء عامر تنعى والد تامر عبدالمنعم

07:51 م الأربعاء 25 يونيو 2025

وفاء عامر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة وفاء عامر، الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم والد الفنان تامر عبدالمنعم، الذي وافته المنية.

ونشرت وفاء، صورة للراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بمزيد من الحزن ننعي وفاة الكاتب الكبير محمد عبد المنعم اللهم أغفر له وأرحمه".

الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم الذي أعلن عن وفاته أمس الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك .

يذكر أن، وفاء عامر شاركت مؤخرا بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان الماضي منها "جودر 2 " بطولة النجم ياسر جلال، ومسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد وديا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري.

الفنانة وفاء عامر وفاء عامر على إنستجرام وفاء عامر تنعى والد تامر عبدالمنعم وفاة والد تامر عبدالمنعم وفاة الصحفي محمد عبدالمنعم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة