بـ"الأحضان".. أحمد السقا يرقص ويغني مع شيرين شيحة بعيد ميلادها (صور)

كتب- معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم أحمد السقا بعيد ميلاد المصورة شيرين شيحة، وسط حضور عدد من الفنانين.

وظهر "السقا" بالفيديو وهو يرقص ويغني مع "شيرين" بعيد ميلادها، كما ظهر أيضا باحدى الصور وهو يحتضنها.

كما نشرت "شيرين"، صور من عيد ميلادها عبر حسابها على إنستجرام، وظهر بها أحمد السقا ونور النبوي وإنجي كيوان والمخرج عمرو سلامة، وآخرين.

على جانب آخر، كان أحمد السقا، أعلن في وقت سابق انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاما، عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكدا أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمي منذ شهرين.

كما ينتظر السقا طرح فيلمه الجديد "أحمد وأحمد" الذي تدور أحداثه حول شخصية أحمد التي يجسدها الفنان أحمد فهمي بعدما يعود بعد سنوات قضاها في الخارج، ولكنه يتعرض لحادثة سير ويفقد الذاكرة بعد عودته إلى مصر، لتكشف الأحداث عن العديد من الألغاز والأسرار بمرورها.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.