إعلان

بـ"الأحضان".. أحمد السقا يرقص ويغني مع شيرين شيحة بعيد ميلادها (صور)

07:16 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    احمد السقا وشيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    أحمد السقا يرقص مع شيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    أحمد السقا يرقص مع شيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    أحمد السقا يرقص مع شيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    أحمد السقا يرقص مع شيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    أحمد السقا يرقص مع شيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    أحمد السقا يرقص مع شيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    احمد السقا وشيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    أحمد السقا يرقص مع شيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    أحمد السقا يرقص مع شيرين شيحة (
  • عرض 16 صورة
    المخرج عمرو سلامة وشيرين
  • عرض 16 صورة
    أحمد السقا يرقص مع شيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    نور النبوي وشيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    انجي كيوان وشيرين شيحة
  • عرض 16 صورة
    تورتة عيد ميلاد شيرين شيحة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم أحمد السقا بعيد ميلاد المصورة شيرين شيحة، وسط حضور عدد من الفنانين.

وظهر "السقا" بالفيديو وهو يرقص ويغني مع "شيرين" بعيد ميلادها، كما ظهر أيضا باحدى الصور وهو يحتضنها.

كما نشرت "شيرين"، صور من عيد ميلادها عبر حسابها على إنستجرام، وظهر بها أحمد السقا ونور النبوي وإنجي كيوان والمخرج عمرو سلامة، وآخرين.

على جانب آخر، كان أحمد السقا، أعلن في وقت سابق انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاما، عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكدا أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمي منذ شهرين.

كما ينتظر السقا طرح فيلمه الجديد "أحمد وأحمد" الذي تدور أحداثه حول شخصية أحمد التي يجسدها الفنان أحمد فهمي بعدما يعود بعد سنوات قضاها في الخارج، ولكنه يتعرض لحادثة سير ويفقد الذاكرة بعد عودته إلى مصر، لتكشف الأحداث عن العديد من الألغاز والأسرار بمرورها.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا يرقص مع شيرين شيحة شيرين شيحة تحتفل بعيد ميلادها عيد ميلاد شيرين شيحة عيد ميلاد المصورة شيرين شيحة شيرين شيحة على إنستجرام أحمد السقا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة