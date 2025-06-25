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"جريئة".. أحدث ظهور لـ جومانا مراد والجمهور يغازلها (صورة)

06:34 م الأربعاء 25 يونيو 2025

جومانا مراد

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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة جومانا مراد، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت جومانا، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا شيء أجمل من أن تمنحك الحياه قلبا يهتم بك أكثر من نفسه".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، قمر، أحلى جومانا، ملكة جمال الكون، أحلى الحلوين، الاناقة والشياكة".

يذكر أن، آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "أم ٤٤" الذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، وعدد من الفنانين.

جومانا مراد

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