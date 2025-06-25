كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها بعدة إطلالات من أحدث ظهور أمام البحر.

ونشرت مايان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طبيعة، حب، شفا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، عسل، جميلة أوي، أجمل مايان، حلوة والفستان قمر عليكي".

يذكر أن، مايان السيد احتفلت مؤخرا بحفل زفاف شقيقتها، وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السباعي، وعدد كبير من ضيوف الشرف.