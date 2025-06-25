كيف تفاعل نجوم الفن والجمهور مع أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل؟

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة عبلة كامل تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر أحد أقاربها صورة حديثة لها.

وحرص عدد من الفنانين على التعبير عن حبهم لها، إذ كتبت الفنانة سيمون: "هو فيه حد مبيحبكيش يا عسلية يا أختي الجميلة".

كما وضعت الفنانة هاجر الشرنوبي "إيموجي" قلب، وعلّقت ميرهان حسين: "الجمال كله"، بينما اكتفت الفنانة هدى المفتي بوضع إيموجي قلوب.

وانهالت تعليقات جمهور الفنانة الكبيرة على الصور"، وجاء بعضها كالتالي: "فنانة جميلة جدًا وقريبة من القلب، نفتقدك بشدة"، "ست الكل"، "تستحقين كل هذا الحب لأنك طيبة القلب"، "وحشتينا أوي يا أستاذتنا"، "نحبك بزاف بزاف من الجزائر"، "ربنا يديكي الصحة والعافية يا حبيبتنا".

يُذكر أن الفنانة عبلة كامل غائبة عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبعة أعوام، وتحديدًا منذ عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

والعمل من تأليـف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وشارك بجانب الفنانة عبلة كامل كلًا من رياض الخولي، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، وراندا البحيري، و فادية عبدالغني، وضياء عبدالخالق، ومنة فضالي، ورشوان توفيق، وجمال إسماعيل، وكريم كوجك، وأميرة هاني، وهادي الجيار، وسمير حسني، وأحمد حلاوة.

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