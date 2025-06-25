نهال عنبر تنعى الفنان عماد مُحرم: "ربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة نهال عنبر، الفنان الراحل عماد محرم، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت "عنبر" صورة أرشيفية للراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "وداعًا الفنان عماد محرم، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الفنان القدير عماد محرم.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة، وربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته، اللهم آمين".

وأُعلن خبر الوفاة عبر الحساب الرسمي للفنان الراحل على موقع "فيسبوك"، وجاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، صلاة الجنازة والعزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، والعزاء يُقام على المقابر".

يُذكر أن عماد مُحرم قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة، وترك بصمة مميزة في أدواره، خاصة في فيلم "العفاريت".

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