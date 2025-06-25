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هكذا علقت مي عز الدين على آخر ظهور لـ عبلة كامل

04:19 م الأربعاء 25 يونيو 2025

عبلة كامل

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كتبت- نوران أسامة:

علّقت الفنانة مي عز الدين على الصورة المتداولة للفنانة عبلة كامل، التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام، وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

وأعادت مي نشر الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وعلقت: "إنتي حتة من قلبي".

يُذكر أن الفنانة عبلة كامل غابت عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبع سنوات، وكان آخر ظهور فني لها من خلال الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

بينما كانت آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة كلًا آسر ياسين، آسر ياسين ومحمد دياب وسما إبراهيم وغادة طلعت وميس حمدان وغيرهم من إخراج تامر محسن.

مي-عز-الدين

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عبلة كامل مي عز الدين إنستجرام
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