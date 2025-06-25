الليلة.. عرض فيلم "شرق 12" في سينما زاوية بحضور صنّاعه

كتبت- منى الموجي:

تستقبل سينما زاوية مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2025 عرض فيلم "شرق 12" للمخرجة هالة القوصي ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج أيام القاهرة السينمائية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم عرضين للفيلم، الأول في السابعة مساء، والثاني في العاشرة والربع، وسيعقب العرض الأول نقاش مع صناع الفيلم وأبطاله يديره السيناريست والمنتج والمخرج أحمد عامر.

ويستمر عرض الفيلم في زاوية لمدة أسبوعين من هذا التاريخ، بواقع عرضين في اليوم الواحد، وستكون مواعيد عرض الفيلم يوم الخميس والجمعة والسبت في الرابعة مساء، والسابعة مساء، بينما سيعرض يوم الأحد في الرابعة والنصف مساء، والسابعة مساء، أما يوم الاثنين فيشاهده الجمهور في الرابعة والنصف مساء والتاسعة والنصف مساء، وسيكون عرض يوم الثلاثاء في الرابعة والنصف مساء والسابعة مساء.

الفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، ويدور في إطار من الفانتازيا الساخرة، بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبدالسلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.

ويأتي عرض الفيلم في زاوية بعد جولة ناجحة في العديد من المهرجانات العالمية التي لاقى فيها الفيلم استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء، إذ عرض للمرة الأولى في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، كما كان عرضه العربي الأول في برنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحصل على تنويه لجنة التحكيم الخاصة للتفوق التقني من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند، كما تم اختيار الفيلم ليعرض ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان روتردام الدولي في نسخته ال 54، بالإضافة إلى أنه افتتح أسبوع نقاد مهرجان برلين السينمائي 2025.

يذكر أن أيام القاهرة السينمائية، هو برنامج سينمائي مختص بعرض أحدث إنتاجات السينما العربية، أنشأته سينما زاوية عام 2017، بغرض فتح نافذة أمام الجمهور المصري للاطلاع على ما يدور في الساحات السينمائية العربية المستقلة، وتعد أفلام أيام القاهرة السينمائية أفلاماً دولية وعالمية؛ نظراً لترشيحها أو حصولها على جوائز من مهرجانات فنية مختلفة، كما تعد ملتقى مهماً للمهتمين بصناعة السينما ومشاهدتها من مختلف البلدان العربية.

بحضور أبطال الفيلم وصناعه

غدا.. أحمد عامر يدير نقاش حول فيلم (شرق 12) بعد عرضه الأول في سينما زاوية

يبدأ غدا الأربعاء الموافق 25 يوليو 2025 عرض فيلم (شرق 12) للمخرجة "هالة القوصي" ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج أيام القاهرة السينمائية بسينما زاوية

ومن المقرر أن يشهد يوم غد عرضين للفيلم، أحدهما في السابعة مساء، والآخر في العاشرة والربع، وسيعقب العرض الأول نقاش مع صناع الفيلم وأبطاله يديره السيناريست والمنتج والمخرج "أحمد عامر"

وسيستمر عرض الفيلم في زاوية لمدة أسبوعين من هذا التاريخ، بواقع عرضين في اليوم الواحد، وستكون مواعيد عرض الفيلم يوم الخميس والجمعة والسبت في الرابعة مساء، والسابعة مساء، بينما سيعرض يوم الأحد في الرابعة والنصف مساء، والسابعة مساء، أما يوم الاثنين فسيعرض في الرابعة والنصف مساء والتاسعة والنصف مساء، وسيكون عرض يوم الثلاثاء في الرابعة والنصف مساء والسابعة مساء.

الفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة، وهو من بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.

ويأتي عرض الفيلم في زاوية بعد جولة ناجحة في العديد من المهرجانات العالمية التي لاقى فيها الفيلم استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث عرض الفيلم للمرة الأولى في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، كما كان عرضه العربي الأول في برنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحصل على تنويه لجنة التحكيم الخاصة للتفوق التقني من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند وذلك للتناغم المتكامل ما بين عناصر تصميم الديكور، وشريط الصوت، والتصوير، كما تم اختيار الفيلم ليعرض ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان روتردام الدولي في نسخته ال 54، بالإضافة إلى أنه قد أفتتح أسبوع نقاد مهرجان برلين السينمائي 2025.