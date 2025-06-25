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إسعاد يونس تشوق متابعيها لضيوف حلقتها الجديدة.. والجمهور يعلق

03:50 م الأربعاء 25 يونيو 2025

إسعاد يونس

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كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حماس متابعيها بعد نشر صورة تشويقية لضيف حلقتها المُقبلة في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يعرض على قناة "dmc".

ونشرت "إسعاد" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "ضيف حلقة يوم الاحد، أكيد عرفتوه".

تفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير، وانهالت التعليقات بالتخمينات، وجاءت جميعها: "آسر ياسين".

وشاركت الفنانة إسعاد يونس في موسم رمضان 2025 بمسلسل "كامل العدد"، من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، حسين فهمي، وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال.

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