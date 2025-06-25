حمو بيكا يعلن تعرض ابنته لوعكة صحية

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن تعرض ابنته لوعكة صحية.

ونشر بيكا صورة لها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تضع لاصقة طبية خافضة للحرارة على الجبهة، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله".

وكان مؤدي المهرجانات حمو بيكا علق على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف تصريحه عن العمل وتحويله للتحقيق، ونشر مقطع فيديو للمطرب الشعبي رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "صدر قرار وقف ليا من نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق، طبعاً أي قرار يصدر عن نقابة المهن الموسيقية بخصوصي أنا محترم القرار جداً وملتزم بيه".

وأضاف: "بس أنا بطلب من سيادة النقيب المحترم أستاذي النجم الكبير مصطفى كامل، زي ما النقابة قامت بإصدار قرار بوقفي والتحقيق معايا، تصدر نفس القرار على كل مغني بيغني نفس الأغنية دي ويتم التحقيق معهم كلهم زيي بالظبط".

وتابع: "الأغنية أنا بغنيها عادي ومش قاصد بيها اللي وصل للناس، المقصود بكلام الأغنية أن الأم بتخاف على ابنها، وده موال قديم جداً ومش مقصود منه الاستهانة بحد".

وأكمل: "وأنا ابن بلد وكنت واحد من جيش البلد وخدمت في جيش بلدي، وزي ما اخواتي الصحفيين شيروا البوستات يشيروا البوست ده وأنا رافع لهم مطربين تانيين وهما بيغنوها برضه، أنا بحترم نقابة المهن الموسيقية وبحترم كل قراراتها وبحترم كل مؤسسات الدولة وكل عام وقائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجيشنا العظيم بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت إيقاف تصريح عمل مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، واستدعائه للتحقيق، بعد تداول مقطع صوتي له على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل إساءة لمؤسسات الدولة.

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