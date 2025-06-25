قبل رحيله.. تفاصيل لغز "العفاريت" الذي أثار الجدل حول عماد محرم

كتب-مصطفى حمزة:

أثار الفنان الراحل عماد محرم، حالة من الجدل حول فيلم "العفاريت"، وذلك قبل رحيله عن عالمنا اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 74 عاما.

وأعلنت صفحة الفنان الراحل على موقع "فيسبوك"، عن وفاته اليوم الأربعاء، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، صلاة الجنازة والعزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، و العزاء يُقام على المقابر".

وأثار الفنان والمنتج الراحل عماد محرم، حالة من الجدل حول فيلم "العفاريت"، الذي عرض عام 1990، وشارك في بطولته مع نجوم الفيلم، مديحة كامل، وعمرو دياب ومن إخراج حسام الدين مصطفى. و تأليف ماجدة خير الله.

وظهر الراحل، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وتحدث عن لغز فيلم "العفاريت"، مؤكدا أن الطفلة "بلية" هي ابنة "ماما كريمة" وهي الشخصية التي لعبتها الفنانة مديحة كامل.

وقامت الكاتبة ماجدة خير الله وهي مؤلفة الفيلم، بالرد عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت :"مكنتش عايزة أدخل في الحكاية البايخة دي؟ لكن أحب أقول إن الأستاذ عماد محرم مايعرفش حاجة عن موضوع الأطفال في فيلم العفاريت، واللي قاله وأعلنه هجص، ده جه صور تلات أربع أيام وروح ! ومحدش من طقم الفيلم يعرف مين بنت مديحة كامل، وبلاش هبل وادعاء وبحث عن دور، وخاص وعبط".

رد عماد محرم

وتحدث الفنان الراحل عماد محرم في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الفنان إدوارد، عن الانتقادات التي وجهتها له الناقدة ماجدة خير الله، مؤلفة الفيلم الذي شارك في بطولته قبل 30 عامًا "العفاريت".

وقال :"أنا عامل 43 فيلم، والفيلم ده بالذات الناس كلها بتسألني عليه، بقالي 30 سنة، بتسأل السؤال ده، مين فيهم بنت مديحة كامل؟، بقيت أقولهم ده خيال مؤلف".

وتابع: "تعرضت للهجوم من الكاتبة ماجدة خيرالله عليا، وقالت ألفاظ عني، أنا مش عايز أعيدها، وقالت أنا معرفش.. وأحب أقولها الله يسامحك".

ماجدة خير الله توضح

وحرصت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، على توضيح موقفها، وقالت : "اهتمام الناس بفيلم بقاله 30 سنة، ده نجاح للفيلم لحد النهاردة، ولما يتعرض.. الكبار والصغار بيتفرجوا عليه ويعجبوا بيه، وأنا عمري ما تكلمت في موضوع ابنة مديحة كامل بالفيلم ده".

وتابعت: "السيناريو نفسه مكتوب إن النهاية بتاعته تكون غامضة.. ده مش لغز إننا نسأل الناس مين بنتها، وهي مسألة مش واردة في السيناريو، وحتى مديحة كامل نفسها متعرفش، مش عشان احنا مخبيين.. لأ، الموضوع قائم على فكر أكبر".

وأضافت: "هذه السيدة فقدت طفلتها في ظروف ما، وده خلاها تشوف وتدخل في عالم سرقة الأطفال، حتى تهيأ لها إن ابنتها إحدى المخطوفات، ولكن الظروف خلتها في ارتباك عشان مش عارفة مين فيهم ابنتها، والموضوع مبني إنها تاخد الاتنين، متسبش واحدة وتاخد التانية، والموضوع مكتوب إننا إحنا مش عارفين أصلا مين بنت مديحة كامل".

وأوضحت: "الفنان عماد محرم.. حصل عنده خلط بين دوره كممثل والواقع.. ولست أنت الوحيد الذي لا تعلم من فيهم ابنة مديحة كامل.. وما كتبته وصرحت به في هذا الأمر.. لم أقصد إهانته بكلامي، لأني معرفوش ولم أقابله وجه 3 أيام تصوير، وأداءه كويس ومعنديش عليه أي تعليقات، والفيلم كان فيه مجموعة من الناس الموهوبة اللي قدمت أدوارها بشكل رائع، والفيلم مسمع لحد النهاردة".

مواجهة الفنان الراحل عماد محرم و ماجدة خير الله