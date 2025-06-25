اشتهر بأدوار الشر وهذه أبرز أعماله.. معلومات عن عماد محرم

كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا الفنان عماد مُحرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 25 يونيو، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأُعلن خبر الوفاة عبر الحساب الرسمي للفنان الراحل على موقع "فيسبوك"، وجاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، صلاة الجنازة والعزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، والعزاء يُقام على المقابر".

وفيما يلي يرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشوار الفنان الراحل:

- وُلد عماد مُحرم في 8 يونيو عام 1951.

- بدأ مسيرته السينمائية عام 1982 من خلال فيلم "الثأر"، ثم فيلم "رحلة الشقاء والحب".

- اشتهر عماد مُحرم خلال فترة السبعينات، واشتهر بأدوار الشر في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

- يُعد دوره في فيلم "العفاريت" من أبرز وأشهر أدواره على الإطلاق، والذي ظل عالقًا في أذهان الجمهور لسنوات.

- ابتعد عن الساحة الفنية لفترة طويلة، ثم عاد للظهور من خلال فيلم "الباطنية".

- تعاون مع الزعيم عادل إمام في عدد من الأعمال، من بينها: فيلم "على باب الوزير" (1982)، وفيلم "مين فينا الحرامي" (1984)، ومسلسل "عوالم خفية" (2018).

- شارك خلال مشواره الفني في نحو 60 عملًا فنيًا متنوعًا بين السينما والدراما التلفزيونية.

- بجانب التمثيل، خاض أيضًا تجربة الإنتاج لعدد من المشروعات الفنية.

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