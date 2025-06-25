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تشييع جثمان الفنان عماد مُحرم إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة

02:18 م الأربعاء 25 يونيو 2025

عماد مُحرم

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كتبت- نوران أسامة:

شُيّع جثمان الفنان الراحل عماد مُحرم منذ قليل من مسجد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد ، وتستقبل أسرة الراحل العزاء على المقابر.

ورحل عن عالمنا الفنان عماد مُحرم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو، عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع مع المرض.

وأُعلن خبر الوفاة عبر الحساب الرسمي للفنان الراحل على موقع "فيسبوك"، وجاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، صلاة الجنازة والعزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، والعزاء يُقام على المقابر".

يُذكر أن عماد مُحرم قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة، وترك بصمة مميزة في أدواره، خاصة في فيلم "العفاريت".

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