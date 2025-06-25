أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"

كتبت- سهيلة أسامة:

علّق السيناريست أيمن سليم على الصورة المتداولة للفنانة عبلة كامل، التي نشرها ابن شقيقها، وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

وكتب "سليم" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "ابن أخو الفنانة عبلة كامل نشر صورة ليه معاها، وفجأة الدنيا كلها عبّرت عن حبها الفريد من نوعه للفنانة المختلفة والحالة الاستثنائية".

وتابع: "أتمنى تكون عبلة كامل شايفة وحاسة قد إيه هي مهمة ومؤثرة، رغم غيابها واعتزالها، لكن الجمهور فاكرها بكل حاجة حلوة".

وأضاف: "أدوار مالهاش مثيل زي، ريا وسكينة، لن أعيش في جلباب أبي، امرأة من زمن الحب، عفاريت السيالة، حديث الصباح والمساء، أين قلبي، اللمبي، وخالتي فرنسا، عبلة كامل هتفضل في القلب".

يُذكر أن الفنانة عبلة كامل غابت عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبع سنوات، وكان آخر ظهور فني لها من خلال الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

المسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: رياض الخولي، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة، علا غانم، أحمد سعيد عبد الغني، راندا البحيري، فادية عبد الغني، منة فضالي، رشوان توفيق، هادي الجيار، وأحمد حلاوة.

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