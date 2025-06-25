كتب-مصطفى حمزة:

كشف القانوني حسام لطفي، تطورات أزمة استغلال النادي الأهلي، لأغنية "الليلة الكبيرة"، في الإعلان عن ضم اللاعب محمود حسن تريزيجيه .

وتحدث القانوني حسام لطفي "المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "للأسف الشديد، مازالت الأزمة قائمة، بشأن التعدي على حقوق المبدعين صلاح جاهين، وسيد مكاوي، بعد استغلال (الليلة الكبيرة)، دون الحصول على إذن مسبق".

وتابع: "جمعية المؤلفين والملحنين، تدرس حاليا اللجوء إلى الإجراءات القانونية لحفظ حقوق المبدعين، وورثتهم، بحكم كونها المنوط بها حماية حقوق أعضائها".

وأوضح: "ما يثار بشأن عدم قانونية المطالبة للحقوق التي تخص صناع (الليلة الكبيرة)، بعد 50 عام من تقديمها، هو الذي غير صحيح، وبه إجحاف لحقوق ملكية فكرية تخص المبدعين الشاعر الراحل صلاح جاهين، والملحن الراحل سيد مكاوي، وورثتهم أيضا، ووفقًا للقانون المصري رقم 82 لسنة 2002، فإن المصنفات الفنية تدخل الملكية العامة بعد مرور خمسين عامًا على وفاة آخر صاحب حق في العمل، سواء كان المؤلف أو الملحن، و الملحن الراحل سيد مكاوي، رحل عن عالمنا عام 1997، وفي ضوء ذلك تصبح الحماية القانونية التي تخص (الليلة الكبيرة)، قائمة حتى عام 2047، أي بعد مرور خمسين سنة على وفاة سيد مكاوي".

وأصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بيانا أعربت فيه عن استيائها من استخدام أغنية “الليلة الكبيرة”، من تأليف الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي، في الإعلان الخاص بضم اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” إلى النادي الأهلي.

وكشفت الجمعية أن الإستخدام تم دون الحصول على التصريحات القانونية اللازمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم قانونًا.

وأوضحت، أن ما حدث يُعد إخلالًا بحقوق الملكية الفكرية التي يكفلها القانون المصري والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن أعمال المبدعين ليست متاحة للاستخدام التجاري أو الإعلامي دون إذن مسبق من الجهات صاحبة الحق.

وأضافت أنها تأسف، لصدور هذا التجاوز من مؤسسة رياضية كبيرة وعريقة مثل النادي الأهلي الذي نحترمه، وتدعو إدارة النادي إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية بحقوق العمل الفني.

وأكدت الجمعية، في ختام بيانها أنها ستتخذ الخطوات القانونية المناسبة لضمان حفظ الحقوق، مع التأكيد على حرصها الدائم على التعاون مع جميع المؤسسات بما يضمن احترام الإبداع والمبدعين في مصر.