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تعرف على موعد جنازة وعزاء الفنان عماد محرم

12:32 م الأربعاء 25 يونيو 2025

عماد محرم

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كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا الفنان عماد محرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن عبر الحساب الرسمي للفنان على موقع "فيسبوك" أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يُقام العزاء عقب الصلاة مباشرةً داخل المقابر.

يُذكر أن عماد محرم قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وترك بصمة مميزة في أدواره، خاصة في فيلم "العفاريت".

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